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В Киеве заявили, что Зеленский готов встретиться с Путиным при необходимости

Переговоры по этому вопросу пока не ведутся, уточнил глава офиса президента Украины Андрей Ермак

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если в этом будет необходимость, однако пока переговоров по этому поводу не ведется. Об этом сообщил в среду на брифинге глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Что касается встречи с Путиным, то решение об этом будет принимать президент Зеленский. Если он увидит, что эта встреча необходима, что она может стать шагом для получения реальных результатов от переговоров в нормандском формате, то мы этого не исключаем. Но пока никаких разговоров на эту тему не было", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече лидеров двух стран до намеченного на апрель саммита "нормандской четверки".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между главами РФ и Украиной установлен рабочий контакт. Первый разговор Путина и Зеленского по телефону состоялся 11 июля 2019 года, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Позже лидеры еще несколько раз общались по телефону. Их первая очная встреча прошла 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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