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Кризис в Сирии
Обновлено 

СМИ: военные США обстреляли жителей провинции Хасеке

По данным агентства SANA, один человек погиб

ТАСС, 12 февраля. Американские военные открыли огонь по жителям, собравшимся у блокпоста сирийской армии восточнее города Камышлы провинции Хасеке (северо-восток Сирии). Об этом сообщило в среду сирийское государственное агентство SANA.

По его сведениям, в результате инцидента один человек погиб. Утверждается, что местные жители собрались у блокпоста для того, чтобы не позволить американским военным пересечь КПП.

Согласно данным сирийского телеканала Al Ekhbariya, в среду утром четыре американские бронемашины попытались приблизиться к блокпосту сирийской армии в одной из деревень восточнее Камышлы, однако местные жители преградили им путь, забросав американских военных камнями.

В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщил в среду о столкновении между правительственными силами и американским патрулем близ Камышлы, в результате которого погибли и получили ранения несколько сирийских военных.

В новость были внесены изменения (13:38 мск) - добавлены подробности.

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СШАСирияКризис в Сирии
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