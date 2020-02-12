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Сергей Шойгу посетит Сербию 17 февраля

Это первый визит министра в другую страну после переназначения на пост министра обороны

БЕЛГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетит с официальным визитом Сербию 17 февраля. Об этом сообщил в среду министр обороны республики Александар Вулин.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибывает с официальным визитом в Сербию 17 февраля. Это первый визит министра в другую страну после переназначения на пост министра обороны. Приезжает человек, который хорошо понимает Сербию, искренне ее любит, который всегда идет навстречу каждому нашему запросу, который нам помог бесчисленное количество раз и который всегда за нас", - приводятся слова Вулина на сайте Минобороны Сербии.

Как сообщили ТАСС источники в сербском оборонном ведомстве, программа визита Шойгу станет очень насыщенной. Одним из пунктов станет закладка Вечного огня в Парке освободителей Белграда. В этом году этот мемориальный комплекс был полностью реконструирован к предстоящему 75-летию Победы.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияСербия
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