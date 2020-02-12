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Турецкая делегация отправится в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Ранее в Турции прошли два раунда переговоров

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Турецкая делегация в ближайшие дни намерена отправиться в Россию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в албанской столице Тиране.

"В ближайшие дни наша делегация отправится в Москву. Мы продолжаем работать вместе с Россией, мы стремимся обеспечить постоянное перемирие [в Идлибе]. Но если никакого результата [переговоры не дадут], то мы настроены решительно", - сказал он в эфире телеканала NTV.

По сообщениям МИД РФ, в Турции прошли два раунда переговоров - 8 и 10 февраля. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом, а также беседу с советником президента Турции по политическим вопросам Ибрагимом Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации.

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