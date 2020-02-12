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В ООН обвинили армию Хафтара в препятствии полетам бортов миссии в Ливию

В организации обеспокоены, что проблемы с авиасообщением серьезно затруднят оказание гуманитарной помощи гражданским лицам

ТАСС, 12 февраля. Самолеты Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) на протяжении нескольких недель не получают разрешения от Ливийской национальной армии (ЛНА) на совершение посадок в Ливии.

"Миссия ООН в Ливии сожалеет о том, что ее регулярные рейсы, доставляющие сотрудников миссии в Ливию и из нее, не получают разрешения от ЛНА на совершение посадок в Ливии. Эта ситуация повторялась несколько раз в течение последних недель", - говорится в опубликованном на сайте миссии сообщении.

В организации обеспокоены, что проблемы с авиасообщением серьезно затруднят оказание гуманитарной помощи гражданским лицам, затронутым ливийским конфликтом.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

19 января в Берлине прошла конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.

Теги
РоссияЛивияСаррадж, ФаизХафтар, Халифа
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