В Киеве заявили, что вопрос подачи Украиной воды в Крым на переговорах с РФ не поднимался

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Подача воды в Крым с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ. Об этом заявил в среду на брифинге новый глава офиса президента Андрей Ермак.

"Никогда не говорил с российской стороной на переговорах по Донбассу о подаче воды в Крым", - заявил Ермак, который является одним из главных переговорщиков с РФ и курирует внешнюю политику.

Ермак также сказал, что предложение главы президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии возобновить подачу воды в Крым, чтобы иметь преимущество в переговорах по Донбассу, это его личное мнение. "Что касается заявления Давида Арахамии, я мог только прочитать об этом в интернете, поэтому сегодня надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что это было личное мнение Давида Арахамии", - сказал Ермак.

Во вторник Арахамия предположил, что дать воду Крыму можно в обмен на контроль Киевом всей территории Донбасса. "Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция <...> Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", - сказал политик в эфире канала "Прямой".

Допускает возможность продажи воды в Крым и первый президент Украины Леонид Кравчук. В интервью телеканалу Newsone он высказал мнение, что "можно и нужно было рассмотреть этот вопрос". При этом Кравчук отметил, что поскольку Россия закрепила полуостров в своих законах, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов в комментарии "Радио Свобода" уже сообщал о существовании идеи продавать воду в Крым. При этом он ссылался на опыт Израиля, которые "продают воду практически воюющей с ними стране" и зарабатывают. Но после этого так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что "вода из [Северо-Крымского] канала пойдет в Крым только после деоккупации".

Подача воды в Крым

Украина прекратила подачу воды в Крым в мае 2014 года. Ранее вода в Крым поступала по оросительно-обводнительному Северо-Крымскому каналу. Он был построен в 1961 - 1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.