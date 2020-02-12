{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Киргизия и РФ работают над договором о создании объединенной региональной системы ПВО

В Киргизии заявили, что одобренный во вторник Госдумой РФ протокол, позволяющий разместить на российской авиабазе в киргизском городе Кант беспилотные летательные аппараты, не противоречит двухсторонним договоренностям

БИШКЕК, 12 февраля. /ТАСС/. Военные ведомства России и Киргизии работают над текстом договора о создании совместной региональной системы противовоздушной обороны. Об этом ТАСС сообщили в среду в управлении информационного обеспечения Генерального штаба киргизских вооруженных сил.

"Оборонными ведомствами Кыргызстана и России ведется работа по подготовке к подписанию отдельного международного договора, предусматривающего создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны Киргизской Республики и Российской Федерации в рамках совершенствования системы безопасности", - сказал представитель управления.

По его словам, одобренный во вторник Госдумой РФ протокол, позволяющий разместить на российской авиабазе в киргизском городе Кант (Чуйская область) беспилотные летательные аппараты, также не противоречит двухсторонним договоренностям. "В целях дальнейшего развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества в марте 2019 года в рамках государственного визита в Киргизскую Республику президента Российской Федерации подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между Киргизской Республикой и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики от 20 сентября 2012 года", - напомнил собеседник.

Данный документ в том числе регулирует условия совместного применения на территории Киргизии российских беспилотных летательных аппаратов, а также предусматривает "ремонт аэродромной зоны, в том числе взлетно-посадочной полосы, являющейся объектом совместного использования". "В настоящее время сторонами осуществляются внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления данного протокола в силу", - пояснил сотрудник управления Генштаба.

Авиабаза в Канте была открыта в октябре 2003 года, он входит в состав объединенной военной базы России в Киргизии.

Теги
КиргизияРоссия
Реклама на ТАСС
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
В Киеве заявили, что корабли, переданные Киеву после инцидента близ Керчи, выйдут в море
Командующий ВМС Украины заявил, что на следующей неделе корабли поставят на ремонт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС