Киргизия и РФ работают над договором о создании объединенной региональной системы ПВО

БИШКЕК, 12 февраля. /ТАСС/. Военные ведомства России и Киргизии работают над текстом договора о создании совместной региональной системы противовоздушной обороны. Об этом ТАСС сообщили в среду в управлении информационного обеспечения Генерального штаба киргизских вооруженных сил.

"Оборонными ведомствами Кыргызстана и России ведется работа по подготовке к подписанию отдельного международного договора, предусматривающего создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны Киргизской Республики и Российской Федерации в рамках совершенствования системы безопасности", - сказал представитель управления.

По его словам, одобренный во вторник Госдумой РФ протокол, позволяющий разместить на российской авиабазе в киргизском городе Кант (Чуйская область) беспилотные летательные аппараты, также не противоречит двухсторонним договоренностям. "В целях дальнейшего развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества в марте 2019 года в рамках государственного визита в Киргизскую Республику президента Российской Федерации подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между Киргизской Республикой и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики от 20 сентября 2012 года", - напомнил собеседник.

Данный документ в том числе регулирует условия совместного применения на территории Киргизии российских беспилотных летательных аппаратов, а также предусматривает "ремонт аэродромной зоны, в том числе взлетно-посадочной полосы, являющейся объектом совместного использования". "В настоящее время сторонами осуществляются внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления данного протокола в силу", - пояснил сотрудник управления Генштаба.

Авиабаза в Канте была открыта в октябре 2003 года, он входит в состав объединенной военной базы России в Киргизии.