Столтенберг: НАТО намерена избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. НАТО хочет избежать "дорогостоящей гонки вооружений" с Россией, для чего необходимо "разрабатывать новые меры контроля над вооружениями" в отношении ракет нового поколения. Об этом заявил в среду генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

По его словам, таков план действий альянса после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США, обвинив в несоблюдении положений документа Россию.