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Евросоюз лишил Камбоджу части торговых льгот из-за нарушений прав человека

Еврокомиссия приняла решение отозвать часть тарифных преференций, которые были предоставлены Камбодже в рамках программы "Все, кроме оружия"

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Евросоюз принял решение лишить Камбоджу части торговых льгот в связи с нарушениями прав человека в этой стране. Соответствующее заявление Еврокомиссии распространено в среду в Брюсселе.

"Еврокомиссия приняла решение отозвать часть тарифных преференций, предоставленных Камбодже в рамках программы Европейского союза "Все, кроме оружия", в связи с серьезными и систематическими нарушениями принципов прав человека, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах", - отмечается в коммюнике.

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Камбоджа
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