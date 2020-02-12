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75-летие Победы

Вучич: празднование 75-летия Победы подчеркнет традиции свободы сербов и россиян

Ранее президент Сербии подтвердил свое намерение посетить парад в честь Дня Победы 9 мая в Москве

БЕЛГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Многочисленные памятные мероприятия, который пройдут в России и Сербии в честь 75-летия Победы, свидетельствуют о свободолюбивых традициях народов двух стран. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко.

Как сообщила пресс-служба сербского лидера, президент Вучич и посол Боцан-Харченко обсудили мероприятия в честь 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. "Это будет еще одна возможность подчеркнуть традиции свободы двух братских народов", - заявил Вучич.

Сообщается, что в ходе встречи также обсуждался график визитов на высоком уровне. Ранее в среду Минобороны Сербии сообщило, что 17 февраля Белград посетит глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее президент Вучич подтвердил свое намерение посетить парад в честь Дня Победы 9 мая в Москве. Он назвал приглашение "высокой честью". Кроме того, в параде на Красной площади 9 мая примет участие почетная рота сербской президентской гвардии.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии.

Теги
РоссияСербия75-летие Победы
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