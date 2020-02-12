Эмиссар США по Сирии назвал недопустимыми атаки на наблюдательные посты Турции в Идлибе

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри провел в среду в Анкаре переговоры с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Об этом сообщил телеканал CNN Turk .

По его данным, Джеффри заявил о недопустимости нападений на наблюдательные пункты ВС Турции, расположенные в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Представитель Тайипа Эрдогана в свою очередь указал на решимость Анкары в вопросах обеспечения защиты турецких военных и мирного населения в Идлибе.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон поддерживает Анкару и направляет в Турцию Джеффри для координации шагов в ответ на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии в Идлибе.

Ранее в Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом, а также беседу с Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Также ожидается ответный визит турецкой делегации в Москву, который, по словам Эрдогана, состоится в ближайшее время.