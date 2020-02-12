{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Эмиссар США по Сирии назвал недопустимыми атаки на наблюдательные посты Турции в Идлибе

Представитель президента Турции Ибрагим Калын в свою очередь указал на решимость Анкары в вопросах обеспечения защиты турецких военных и мирного населения в Идлибе

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри провел в среду в Анкаре переговоры с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

На эту тему
Сирийская армия проводит операцию в Идлибе. Турция предупреждает о новой волне беженцев

По его данным, Джеффри заявил о недопустимости нападений на наблюдательные пункты ВС Турции, расположенные в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Представитель Тайипа Эрдогана в свою очередь указал на решимость Анкары в вопросах обеспечения защиты турецких военных и мирного населения в Идлибе.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон поддерживает Анкару и направляет в Турцию Джеффри для координации шагов в ответ на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии в Идлибе.

Ранее в Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом, а также беседу с Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Также ожидается ответный визит турецкой делегации в Москву, который, по словам Эрдогана, состоится в ближайшее время.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
В МИД Сирии назвали присутствие сил Турции в республике нарушением международного права
Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что "турецкий режим несет всю полноту ответственности за последствия этого присутствия"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС