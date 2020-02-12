СМИ: в Словакии требуют 20 лет тюрьмы для обвиняемого в мошенничестве экс-министра

ПРАГА, 12 февраля. /ТАСС/. Прокуратура требует 20 лет тюремного заключения для бывшего вице-премьера, экс-министра экономики Словакии Павола Руско, который обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщило в среду Словацкое радио.

Специальный уголовный суд Словакии, в ведении которого находится уголовное производство в сфере борьбы с экономической преступностью, приступил в июле прошлого года к рассмотрению дела Руско. Против него выдвинуто обвинение в фальсификации финансовых документов на сумму около €69 млн. Бывший политик, по данным следствия, участвовал в махинациях, будучи генеральным директором крупнейшего местного коммерческого телеканала "Маркиза".

Руско в июне прошлого года был взят под стражу, но вскоре освобожден под залог. Он самостоятельно отстаивает свои интересы в суде. Экс-министр отвергает предъявленные ему обвинения. Пока преждевременно прогнозировать, когда в отношении него будет вынесен вердикт.

По делу Руско также проходит находящийся в заключении местный теневой бизнесмен Мариан Кочнер. В другом громком процессе - об убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака - он фигурирует как заказчик преступления. Кочнеру грозит пожизненное заключение.

Руско с 2002 по 2003 год был заместителем председателя парламента Словакии, а с 2003 по 2005 год - вице-премьером и министром экономики республики. С 1995 года он занимал пост генерального директора телеканала "Маркиза", который затем перешел в его собственность.