СМИ: Китай стремится закрепить долгосрочное влияние на политику США

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Китай тратит значительные ресурсы на то, чтобы закрепить свое влияние в других странах, в том числе в Соединенных Штатах, где он стремится воздействовать на политические процессы на долгосрочной основе. Это утверждает в среду портал Axios со ссылкой на сотрудника ФБР.

Сотрудник спецслужб является представителем созданного в мае 2019 года отдела, занимающегося противостоянием политическому влиянию КНР на территории США. "В течение длительного времени мы концентрировали свое внимание на федеральном уровне, но потом мы действительно начали осознавать, что Китай играет длинную партию в том, что касается политического влияния в этой стране", - заявил он.

По словам сотрудника ФБР, Пекин не столько стремится к вмешательству в конкретные выборы, сколько создает долгосрочные связи с отдельными людьми на разных политических уровнях, используя в первую очередь рычаги экономического давления. "Этот подход одинаково хорошо работает и в отношении мэра какого-либо города, и в отношении кого-то, кто занимает более высокую иерархию в выборных органах", - рассказал собеседник портала.

В частности, Пекин, согласно этим утверждениям, по нелегальным каналам осуществляет вливание денежных средств в предвыборные кампании в США. Китайское правительство также якобы использует юридические лица для установления отношений с людьми и организациями в США, в которых последние оказываются в зависимом положении. "Это в конечном счете представляется потенциальным системным вызовом мировому порядку, который сложился в последние десятки лет", - заявил представитель ФБР, говоря о политическом влиянии Китая в мире в целом.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео призвал американских губернаторов с осторожностью относиться к вопросу ведения бизнеса с китайскими организациями. По его словам, Пекин использует слабые места США для того, чтобы подрывать безопасность страны. Помпео при этом утверждал, что Коммунистическая партия Китая требует от китайских студентов в США заниматься шпионажем. Госсекретарь даже привел ряд примеров, разбирательством которых занималось ФБР в прошлом году.

Тем не менее, как указал Помпео, Вашингтон готов сотрудничать с Пекином в торговой сфере, а также в деле борьбы со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом.