СМИ: Латвия попросит Россию выдать обвиняемого в участии в конфликте на востоке Украины

РИГА, 12 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Латвии попросит Россию выдать ей уроженца балтийской республики Бенеса Айо, которого на родине обвиняют в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне Луганской народной республики. Об этом сообщает в среду местное агентство LETA со ссылкой на ведомство.

В Службе государственной безопасности Латвии агентству заявили, что Айо был задержан в России.

В 2015 году парламент Латвии ввел уголовную ответственность за участие в военных конфликтах в других странах и финансирование боевых действий за рубежом. Закон предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. До этого в Латвии не было правовых оснований привлекать к ответственности лиц, которые участвуют в вооруженных конфликтах за границей.

Служба госбезопасности Латвии в июле 2019 года передала в прокуратуру Рижского судебного округа дело против Айо для начала уголовного преследования за незаконное участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Местные СМИ сообщали примерно о десяти латвийских добровольцах, воевавших на востоке Украины в составе сил республик Донбасса.