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Палестино-израильский конфликт

В ООН сообщили, что более 100 предприятий ведут бизнес с израильскими поселениями

Согласно докладу, из 112 предприятий 94 базируются в Израиле, а остальные 18 - в шести других государствах

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 100 предприятий из Израиля и еще шести государств ведут бизнес, связанный с израильскими поселениями на оккупированных палестинских территориях. Об этом говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Отмечается, что речь идет о "предприятиях, вовлеченных в определенную деятельность, имеющую отношение к поселениям на оккупированных палестинских территориях". В докладе "идентифицированы 112 бизнес-единиц, в отношении которых у Управления Верховного комиссара ООН по правам человека имеются разумные основания для заключения, на базе собранной информации, что они вовлечены в один или более специфических видов деятельности, о которой говорится в резолюции Совета ООН по правам человека 31/36".

Согласно докладу, из 112 предприятий 94 базируются в Израиле, а остальные 18 - в шести других государствах. Как подчеркивает УВКПЧ, ссылка в докладе на эти "бизнес-единицы не является и не подразумевает судебного или квазисудебного процесса". В то же время, ведомство ООН напоминает, что "согласно международному праву, поселения как таковые рассматриваются как незаконные".

Постоянное представительство Израиля при женевской штаб-квартире ООН подвергло резкой критике доклад УВКПЧ, предупредив о "суровых последствиях", которые эта публикация будет иметь для отношений еврейского государства с этим ведомством. "Израиль осуждает публикацию дискриминационной так называемой "базы данных" предприятий, занимающихся бизнесом в израильских поселениях", - говорится в заявлении дипмиссии. По ее мнению, эти сведения являются "пристрастными, селективными, недостоверными и ошибочными".

"Я осознаю, что этот вопрос был и останется очень спорным, - заявила в связи с публикацией доклада верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. - Тем не менее, после обширного и скрупулезного рассмотрения процесса мы удовлетворены этим докладом". Этот документ будет представлен на открывающейся 24 февраля в Женеве 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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