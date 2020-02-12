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В Госдепартаменте назвали Россию решительным и находчивым конкурентом США

Там отметили, что Москва стремится использовать военную силу с целью "навязать свою волю другим государствам, пытающимся отстаивать свою независимость и суверенитет"

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Россия является решительным и находчивым конкурентом США, стремясь использовать военную силу с целью "навязать свою волю другим государствам". С таким утверждением выступил в среду заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам, которые посвящены американской политике в отношении Ливии.

"Россия является решительным и находчивым конкурентом США. Кремль стремится использовать военную мощь и подконтрольные ему силы, чтобы навязать свою волю государствам, пытающимся отстаивать свою независимость и суверенитет", - полагает Робинсон.

По его версии, "сейчас Ливия рискует стать следующей площадкой для злонамеренных попыток России использовать международные конфликты для собственной узкой политической и экономической выгоды". Представитель американского внешнеполитического ведомства считает, что российская военная поддержка, в том числе в виде отправки наемников, побудила командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара "продолжить дестабилизирующее наступление" на Триполи, которое "привело к значительной эскалации конфликта и ухудшению гуманитарной ситуации". Визит Хафтара и главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа в Москву в январе, с точки зрения Робинсона, показал, что РФ "стремится создать параллельный дипломатический процесс, который обошел бы ООН и продвинул узкие российские интересы".

Москва неоднократно опровергала соответствующие утверждения. Так, Кремль назвал безосновательными заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что утверждения о наличии "российских наемников" в этой арабской стране являются слухами.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА.

19 января в Берлине прошла конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.

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