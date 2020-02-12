НАТО решила возобновить и расширить работу тренировочной миссии в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Министры обороны НАТО решили возобновить работу тренировочной миссии в Ираке, если получат на это согласие Багдада. Соответствующее заявление сделал в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам первого заседания Североатлантического совета на уровне глав Минобороны.

"Все страны НАТО подтвердили свою готовность делать больше в Ираке. Министры приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность. Это будет делаться в тесном сотрудничестве с правительством Ирака", - заявил он.

Он, однако, не смог дать внятного ответа на вопрос, получила ли НАТО уже согласие иракских властей на возобновление работы миссии альянса, которая была заморожена после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшей за этим резолюции иракского парламента с требованием вывести все иностранные войска из страны.

"Мы уже находимся в Ираке сейчас. И мы можем продолжать находиться там только по приглашению иракской стороны. На основании сегодняшних решений мы сможем предложить эти опции иракскому правительству, - заявил Столтенберг. - Мы возобновим тренировочную деятельность НАТО, как только это станет возможно".

Таким образом, Столтенберг дал понять, что в обмен на легальное разрешение остаться в Ираке страны НАТО готовы предложить Багдаду дополнительные формы сотрудничества и поддержки.

Истоки проблем миссии НАТО в Ираке

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ на удар США Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. После этого НАТО объявила о приостановке работы миссии инструкторов альянса из опасений за их безопасность, часть стран НАТО даже вывела свои контингенты из Ирака. Парламент Ирака принял резолюцию о выводе из страны всех иностранных сил.

Президент США Дональд Трамп заявил тогда, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана, а также призвал НАТО играть более существенную роль на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.