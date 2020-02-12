Нетаньяху назвал попыткой очернить Израиль доклад ООН о связанных с поселениями компаниях

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно осудил публикацию в среду ООН доклада, содержащего список из более 100 предприятий, бизнес которых связан с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

"Совет по правам человека ООН является предвзятым и лишенным влияния органом. Вместо того, чтобы заниматься правозащитной деятельностью, он только и занят тем, что пытается очернить Израиль. Мы решительно и с отвращением отвергаем любые такие попытки", - написал Нетаньяху в Twitter.

Ранее в среду в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором "идентифицированы 112 бизнес-единиц". По данным УВКПЧ, они "вовлечены в один или более специфических видов деятельности, о которой говорится в резолюции Совета ООН по правам человека 31/36". Согласно документу, из 112 предприятий, ведущих бизнес с поселениями, 94 базируются в Израиле, а 18 - в шести других государствах.

В УВКПЧ отметили, что, "согласно международному праву, поселения как таковые рассматриваются как незаконные". Тем не менее ссылка в докладе на "бизнес-единицы" "не является и не подразумевает судебного или квазисудебного процесса", добавили в управлении ООН.