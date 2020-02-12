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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция сообщила о пропаже родственника Гуайдо

Ответственность за это оппозиция возложила на администрацию президента страны Николаса Мадуро

КАРАКАС, 12 февраля. /ТАСС/. Дядя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Хуан Хосе Маркес пропал после того, как накануне вернулся в Венесуэлу. Об этом в среду сообщила депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Делса Солорсано.

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"В настоящее время Хуан Маркес, дядя президента Хуана Гуайдо, все еще считается пропавшим. Мы предупреждаем международное сообщество об этом серьезном факте. Возлагаем ответственность на диктатуру [администрацию президента Николаса Мадуро] и ее сообщников за его жизнь", - написала депутат в своем Twitter.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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