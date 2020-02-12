США отправят бригаду в помощь своему Африканскому командованию

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. США в ближайшие недели отправят первую армейскую бригаду содействия силам безопасности в помощь своему Африканскому командованию (АФРИКОМ), заменив в регионе 101-ю воздушно-десантную дивизию. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря Пентагона Алиссы Фарах.

"Министр обороны Марк Эспер проводил всеобъемлющий обзор сил, программ и деятельности каждого командования в плане реализации национальной оборонной стратегии. Африканское командование первым представило свои исследования, - отметили в ведомстве. - В рамках обзора и для лучшего противостояния России и Китаю министр постановляет направить на континент первую армейскую бригаду содействия силам безопасности для обучения и консультирования миссий в ключевых африканских странах. Это первое из многих решений относительно АФРИКОМ".

По словам Фарах, развертывание бригады и возвращение дивизии начнется в ближайшие недели.