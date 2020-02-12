Мексика готовит запрос об экстрадиции задержанного в Испании экс-главы Pemex

МЕХИКО, 12 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Мексики приступила к подготовке запроса на выдачу из Испании задержанного там экс-президента государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи. Об этом сообщил в среду в интервью радиостанции Formula глава надзорного ведомства латиноамериканской страны Алехандро Гертц Манеро.

"Необходимо предельно ясно заявить, что он был задержан с целью последующей экстрадиции, и теперь мы начинаем процесс, необходимый для того, чтобы его доставили в Мексику", - сказал генпрокурор. Бывший руководитель мексиканской нефтегазовой компании был взят под стражу в испанском городе Малага ранее в среду. Его подозревают в коррупции и совершении операций с финансовыми ресурсами, имеющими незаконное происхождение.

В июне 2019 года мексиканский суд возобновил действие ордера на арест Лосойи. В конце мая того же года стало известно, что его банковские счета были заблокированы. Лосойя был руководителем Pemex с декабря 2012 года по февраль 2016 года. В мае 2019 года ему запретили занимать государственные посты в течение 10 лет в связи с тем, что он привел недостоверные сведения в своей декларации об имуществе.