СМИ: армия Ливана открыла огонь по нарушившему границу израильскому беспилотнику

БЕЙРУТ, 12 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии открыли в среду огонь по израильскому беспилотному летательному аппарату (БПЛА), нарушившему границу. Об этом сообщило агентство Al-Wataniya. По его информации, беспилотник был замечен в небе над пограничным районом Мейс-эль-Джебель и двигался в направлении селения Махаллет-Курум в области Марджаюн. Открытый с земли огонь заставил БПЛА повернуть обратно в сторону территории Израиля.

Командование ВС Ливана ранее отдало приказ войскам, размещенным на юге страны, сбивать БПЛА противника, вторгающиеся в воздушное пространство Ливана.

В августе прошлого года Высший совет обороны страны подтвердил "право ливанцев использовать все средства для отражения израильских нападений". Такое решение последовало за атакой 25 августа двух израильских беспилотников на информационный центр шиитской партии "Хезболлах" на юге Бейрута. В результате три сотрудника получили ранения.