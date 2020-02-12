В Греции заявили, что считают действующими требования к Германии о военных репарациях

АФИНЫ, 12 февраля. /ТАСС/. Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный стране в годы двух мировых войн, и о возвращении оккупационного займа, принудительно взятого нацистами из сейфов греческого центрального банка. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Никос Дендиас после завершения заседания Национального совета по внешней политике. Его заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Я проинформировал членов Совета по внешней политике о греческом ответе германскому правительству относительно требования репараций и компенсаций и выплаты оккупационного займа", - сказал Дендиас.

"Греческий ответ германской стороне заключается в том, что для Греции этот вопрос не считается решенным. Наши претензии остаются действующими и предъявляемыми, о чем мы заявляем во весь голос", - сказал министр.

В августе прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что Афины рассчитывают на то, что Берлин вступит в переговоры по вопросу о выплате репараций за военные преступления в годы двух мировых войн. Он напомнил, что Греция направила вербальную ноту Германии, в которой официально попросила, чтобы ФРГ начала переговоры по решению данного вопроса. Мицотакис сказал, что Греция надеется на положительный ответ.

Согласно подсчетам греческого Государственного казначейства, осуществленным по разным методикам, долг Германии Греции составляет от €269 млрд 547 млн до €309 млрд 499 млн. Казначейство отметило, что не включило ни в один из этих двух расчетов требования компенсации за гибель людей или их инвалидность из-за оккупации.

Германское правительство неоднократно заявляло, что считает закрытым с юридической и политической точек зрения вопрос выплаты репараций Греции за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны. В Греции, однако, полагают, что этот вопрос может решаться в международных судах.