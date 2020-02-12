Трамп не возражает против того, чтобы Филиппины прекратили военный договор с США

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что не возражает против того, чтобы Филиппины расторгли заключенный с США договор об иностранных вооруженных силах.

"Я не возражаю против этого. Мы помогали Филиппинам бороться с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС). У меня хорошие отношения с их президентом [Родриго] Дутерте", - отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время встречи с президентом Эквадора Ленином Морено.

"Я действительно не против, если они это сделают. Мы не возражаем. Мы сэкономим кучу денег", - считает глава вашингтонской администрации. По его словам, США несколько лет назад "буквально в одиночку спасли [Филиппины] от жестоких нападений ИГ".

Накануне Министерство иностранных дел Филиппин уведомило США о расторжении договора об иностранных вооруженных силах. Как отмечает газета Manila Bulletin, соглашение прекратит свое действие через 180 дней с момента получения Вашингтоном данного письма.

О решении прекратить действие соглашения президент Родриго Дутерте объявил еще в январе, после отказа Вашингтона выдать визу филиппинскому сенатору Рональду дела Росе. Такой шаг рассматривается президентом как вмешательство во внутренние дела Манилы. Американский закон о бюджете, подписанный президентом Дональдом Трампом в начале января, включает в себя положение о запрете на въезд в США филиппинским чиновникам, связанным с судебным процессом против оппозиционного политика Лейлы де Лимы. Это положение было применено в отношении филиппинского сенатора Рональда дела Росы.