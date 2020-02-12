Глава КА Венесуэлы объяснил агрессию против Гуайдо в аэропорту Каракаса возмущением народа

КАРАКАС, 12 февраля. /ТАСС/. Проявления агрессии в отношении лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, вернувшегося во вторник на родину, связаны с недовольством жителей страны его действиями в ходе поездки за границу. Такое мнение высказал в среду председатель Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо.

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"Он [Гуайдо] ждет, что народ придет встречать его аплодисментами, но нет, я думаю, он не с теми связался, - цитирует Кабельо радиостанция Union Radio. - То, что случилось вчера, стало спонтанной реакцией возмущенного народа, который устал от тех, кто просит ввести санкции [в отношении Венесуэлы]". Группа агрессивно настроенных граждан осыпала Гуайдо оскорблениями и попыталась нанести ему травмы, когда политик покидал международный аэропорт Майкетия, обслуживающий Каракас.

По данным Национального профсоюза работников печати Боливарианской Республики, в ходе стычек в аэропорту пострадали несколько журналистов негосударственных СМИ. Ответственность за случившееся организация возложила на сторонников президента Николаса Мадуро.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы в начале 2019 года запретил покидать страну, 19 января прибыл в столицу Колумбии на встречу по борьбе с терроризмом. Затем он посетил несколько стран Европы, Канаду и США, после чего вернулся на родину. Выступая перед своими сторонниками, он пообещал, что в скором времени давление на администрацию Мадуро усилится.

23 января 2019 года политик, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства Гуайдо признали США, к ним присоединились члены Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.