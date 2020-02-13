Моралес: приостановка работ над ядерным центром в Боливии противоречит интересам страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 февраля. /ТАСС/. Приостановка нынешними боливийскими властями работы над совместным с госкорпорацией "Росатом" проектом Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Эль-Альто противоречит интересам развития южноамериканского государства. Такое мнение высказал в среду экс-президент Боливии Эво Моралес.

Ранее боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN) разместило заявление о приостановке работ по этому проекту, мотивировав это отсутствием разрешения парламента в нарушение конституции страны. В "Росатоме" ТАСС в свою очередь сообщили, что госкорпорация не получала официальных уведомлений о приостановке проекта и продолжает работу над ним.

"Парализуя работы по строительству ядерного реактора, действующее правительство [и.о. президента Боливии Жанин] Аньес противодействует развитию, которое мы запланировали для Эль-Альто и всей Боливии", - написал политик на своей странице в Twitter.

Моралес также отметил, что объект строится для исследовательских и медицинских целей, а также для агропромышленного комплекса. По его мнению, действия нынешнего правительства могут помешать улучшению ситуации в сфере занятости южноамериканской республики.

Межправительственное соглашение России и Боливии о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии было заключено в 2016 году. Проект центра стоимостью 300 млн долларов, расположенного на площадке в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря, полностью финансируется боливийской стороной. ЦЯИТ планируется оснастить исследовательской ядерной установкой на базе водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт, многоцелевым центром облучения на базе промышленной гамма-установки, а также различными исследовательскими лабораториями. Вывести центр на проектную мощность планировалось в 2022 году.