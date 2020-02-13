Делегация сенаторов США 14 февраля встретится на Украине с Зеленским

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Американские сенаторы Кристофер Мерфи (демократ от штата Коннектикут), Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) в пятницу отправятся на Украину, где у них запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Мерфи сообщил в среду у себя в Twitter.

"Я отправляюсь на Украину в пятницу, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Ко мне присоединятся сенаторы Джон Баррассо и Рон Джонсон", - написал Мерфи.

"[Президенту США Дональду] Трампу, возможно, удалось избежать наказания за коррупцию в отношениях между США и Украиной, но это не помешает нашим попыткам восстановить двухпартийную поддержку союзничества", - продолжил законодатель.

На прошлой неделе американский Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, оправдал Трампа по всем статьям обвинения в рамках импичмента. Поводом для начала этой процедуры, инициированной демократами, послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году.