FT: суд Лондона готов рассмотреть иск Baring Vostok против экс-владельца Юниаструм банка

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона согласился принять к рассмотрению иск фонда Baring Vostok против бывшего владельца Юниаструм банка Артема Аветисяна и акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. Об этом сообщила в среду газета Financial Times.

По данным издания, Baring Vostok настаивает на том, что Аветисян и Юсупов проявили неуважение к суду, нарушив предписания Высокого суда Лондона урегулировать спор с Baring Vostok в Лондонском международном третейском суде. Вместо этого было инициировано судебное разбирательство в России. В результате арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok передать контроль над банком "Восточный" компании "Финвижн холдингс" Аветисяна.

FT сообщает, что иск Baring Vostok будет рассматриваться в июне этого года. Как Аветисян, так и Юсупов вызваны в суд. Издание указывает, что в случае, если они будут признаны виновными, им грозят штрафы, арест активов или тюремное заключение.

В декабре прошлого года Аветисян в интервью РБК заявил, что Baring Vostok в Лондоне "инициировали и пытаются конструировать уголовное дело" против него лично и "бросили на это серьезные ресурсы".

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал основатель Baring Vostok Майкл Калви, было возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.