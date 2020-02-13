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Кризис в Сирии

Глава Пентагона не считает столкновение военных США с сирийцами эскалацией ситуации

Ранее в результате столкновения американских военных с населением в провинции Хасеке погиб один человек

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер рассказал в среду, что не видит эскалации ситуации в Сирии в связи со столкновением американских военных с местным населением. В Брюсселе он прокомментировал журналистам стрельбу с участием военнослужащих США в этой арабской республике. Его слова приводит радиостанция "Голос Америки".

"Я получил первоначальный отчет о том, что в Сирии произошла стычка. Это все, что у меня есть сейчас [по данному вопросу], - сказал руководитель оборонного ведомства. - Я бы не сказал, что произошла эскалация [ситуации], если хотите, или, как вы сказали, бои".

"Что касается России, то для устранения конфликтных ситуаций мы принимаем меры, которые уже действуют в течение определенного времени, - добавил министр обороны. - Мы постоянно контактируем с ними на местах <...> Это то, чем мы занимаемся изо дня в день".

"Насколько я знаю, сегодняшний инцидент не затрагивал Россию", - заключил Эспер.

Как сообщил в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков, в результате столкновения американских военных с местным населением в провинции Хасеке погиб подросток, еще один человек был ранен. Конфликт произошел после того, как отклонившаяся от маршрута колонна ВС США была остановлена подразделением правительственных войск в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке в среду. По словам Боренкова, дальнейшую эскалацию конфликта предотвратили подоспевшие российские военнослужащие, которые также обеспечили выход американской колонны с места стычки к пункту базирования в районе селения Химо.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в СирииЭспер, Марк
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