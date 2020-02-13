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Выборы президента США - 2020

Глава отделения демократов в Айове оставит свой пост из-за плохой организации партсобраний

Трой Прайс уйдет с должности, как только ему будет найдена замена

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Председатель отделения Демократической партии США в Айове Трой Прайс покинет свой пост из-за неполадок, допущенных при проведении на прошлой неделе собраний партактивистов в этом штате. Соответствующее заявление он опубликовал в среду на сайте местного отделения Демократической партии.

"Как председатель [отделения] партии я испытываю сожаление по поводу случившегося и беру на себя ответственность за любые ошибки со стороны отделения Демократической партии в Айове", - указал Прайс. "Несмотря на мое желание оставаться на этой должности и довести дело до конца, я уверен, что для отделения Демократической партии в Айове настало время двигаться вперед, а мое присутствие на занимаемом мной сейчас посту препятствует этому", - подчеркнул он и отметил, что покинет пост председателя отделения партии, как только ему будет найдена замена.

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове в прошлый понедельник. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Первых официальных данных об итогах партсобраний демократов из-за неполадок в работе программы, предназначенной для обработки информации о голосовании, пришлось ждать почти сутки. Это обернулось скандалом для партии и вызвало сомнения в компетентности организаторов мероприятия.

Окончательные данные поступили спустя почти трое суток. Согласно им, бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж получил 26,2% голосов партийных активистов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 26,1%. На третьем месте идет сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (18,0%), на четвертом - бывший вице-президент США Джозеф Байден (15,8%), на пятом - сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (12,3%). По итогам кокусов Буттеджадж получил 14 голосов делегатов, Сандерс - 12, Уоррен - восемь, Байден - шесть, а Клобушар - один.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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