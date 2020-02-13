WSJ: Гарвард обязали отчитаться о связях с Россией, Китаем, Ираном и другими странами

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство образования США потребовало от Гарвардского университета предоставить информацию о возможных связях с другими государствами, в том числе Россией, Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The Wall Street Journal.

Журналисты издания ознакомились с письмом, которое ведомство направило в Гарвардский университет. В послании, датированном вторником, говорится, что представителям вуза следует "раскрыть информацию о подарках или контрактах, связанных с властями Китая, Катара, России, Саудовской Аравии и Ирана". Министерство также намерено получить данные, касающиеся возможных связей университета с Фондом "Сколково", "Лабораторией Касперского", китайскими компаниями Huawei и ZTE, а также рядом других структур.

Кроме того, по сведениям газеты, Министерство образования США полагает, что Йельский университет не уведомил американские власти о получении примерно $375 млн из других стран в период с 2014 года по 2017 год. Ведомство запросило данные о связях вуза с другими государствами, в том числе Китаем, Саудовской Аравией и Катаром. В Гарвардском и Йельском университетах сообщили, что работают над подготовкой ответа на требования министерства.

В материале отмечается, что сотрудники ведомства могут обратиться в Министерство юстиции США, чтобы добиться выполнения университетами указанных требований. Издание констатирует, что в США уже десятки лет существует правило, согласно которому вузы страны должны уведомлять американские власти о получении подарков стоимостью более $250 тыс. за год от зарубежных структур, или о контрактах с ними на данную или большую сумму. Как отмечается в материале, власти США стали настаивать на выполнении данного правила лишь недавно.

По сведениям издания, американские университеты в течение последних восьми месяцев признали, что ранее не уведомили власти США о получении суммарно около $6,5 млрд от зарубежных структур.

В документах Министерства образования США, с которыми ознакомились журналисты газеты, отмечается, что американскими вузами могут воспользоваться "для распространения пропаганды в интересах властей других стран". Кроме того, в министерстве опасаются, что другие государства могут финансировать американские университеты с целью получения от них информации.