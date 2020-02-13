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Китай направил катера береговой охраны в район спорных островов Дяоюйдао

Патрулирование в акватории совершил строй кораблей морской полиции под номером 2501

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Корабли китайской береговой охраны в четверг вошли в район спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море с целью патрулирования. Об этом сообщило Управление морской полиции КНР.

"Строй кораблей морской полиции Китая под номером 2501 совершил 13 февраля патрулирование в акватории Дяоюйдао", - указывается в уведомлении, размещенном на официальной странице ведомства в социальной сети Weibo.

Китайские корабли время от времени заходят в воды архипелага, каждый раз вызывая недовольство у Японии.

Спор между Китаем и Японией по поводу принадлежности Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года японское правительство "национализировало" эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе и привело к серьезному ухудшению двусторонних отношений. С тех пор корабли КНР регулярно появляются в районе архипелага и периодически демонстративно заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.

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ЯпонияКитай
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