Венесуэльский политик заявил, что дядю Гуайдо арестовали при попытке провезти взрывчатку

КАРАКАС, 13 февраля. /ТАСС/. Дядя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Хуан Хосе Маркес был арестован, поскольку пытался провести в Боливарианскую Республику взрывчатые вещества. Об этом в среду заявил председатель Конституционной ассамблеи (КА) Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо.

"Я расскажу вам, за что арестован этот господин [дядя Гуайдо]. Он провозил взрывоопасные материалы. У него были тактические фонарики, внутри которых в батарейном отсеке были химические вещества взрывчатого характера, предположительно синтетическое взрывчатое вещество С4", - заявил Кабельо во время выступления в своей еженедельной программе, которая транслировалась по государственному телевидению.

Политик также добавил, что у родственника Гуайдо была "обнаружена флешка". "На этой флешке был документ на английском языке об операциях, которые они [оппозиция] собирались провести против Венесуэлы, и которые я не могу раскрыть по соображениям безопасности", - подчеркнул Кабельо.

Хуан Хосе Маркес пропал, после того как во вторник вернулся в Венесуэлу. Гуайдо возложил ответственность за его исчезновение на президента страны Николаса Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.