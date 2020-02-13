СМИ: власти Китая сместили с должности секретаря парткома провинции Хубэй

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) принял решение о смещении с должности действующего секретаря парткома провинции Хубэй, где зафиксирована самая мощная в КНР вспышка нового коронавируса. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая.

По его данным, место Цзян Чаоляна, который вплоть до вчерашнего дня был секретарем парткома региона, займет мэр Шанхая Ин Юн.

Согласно последним данным, число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 48,2 тыс. человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 житель.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-2019 (ранее его называли 2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.