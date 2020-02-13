Минобороны Китая назвало безосновательными обвинения США в хакерских атаках на Equifax

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Обвинения Соединенных Штатов в хакерских атаках на американское бюро кредитных историй Equifax и оформленный в связи с этим судебный иск в отношении военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) не имеют доказательств, в связи с чем Вашингтон должен исправить свою ошибку. Об этом заявило в четверг Министерство обороны КНР.

"Это совершенно необоснованные обвинения, не подтвержденные фактами, - говорится в распространенном заявлении. - Подобные выпады американской стороны следует рассматривать как проявление гегемонизма <...> Китайская сторона выражает решительный протест и осуждение".

В документе отмечается, что Пекин оказывает активное содействие защите глобальной сетевой безопасности и китайское правительство категорически против кибератак, которые признает противозаконными.

"Мы требуем, чтобы американская сторона исправила свою ошибку и отозвала соответствующий иск, в противном случае произойдет ухудшение межармейских отношений Китая и США", - подчеркивается в заявлении.

В понедельник Министерство юстиции США опубликовало заявление, в котором выступило с обвинениям в адрес китайских граждан. Киберпреступники, которых в Вашингтоне называют военнослужащими Народно-освободительной армии Китая (НОАК), якобы устроили атаку на Американское бюро кредитных историй Equifax в 2017 году, в результате которой будто бы были украдены данные примерно 145 млн американцев.

В сентябре 2017 года бюро Equifax сообщило, что подверглось кибератаке. Злоумышленники получили доступ к данным примерно 145 млн клиентов. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт примерно 209 тыс. человек.