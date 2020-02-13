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Заксобрание Окинавы выразило протест против инцидентов с войсками США

Документ направили в правительство Японии и посольство США в Токио

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание самой южной японской префектуры Окинава приняло в четверг заявление протеста в связи с постоянными инцидентами, связанными с дислоцированными там войсками США. Документ направлен в правительство Японии и посольство США в Токио, передает информационное агентство Kyodo.

В конце января противолодочный вертолет MH-60 ВМС США совершил экстренную посадку на воду и затонул в 150 км к востоку от побережья острова Окинава. Пять членов экипажа были спасены японскими сторожевыми кораблями. Также в январе с десантного самолета США во время парашютных учений был по ошибке сброшен груз на земельный участок одного из жителей Окинавы.

По мнению депутатов законодательного собрания, инциденты такого рода "вызывают недоверие к системе обеспечения безопасности в американских войсках, порождают беспокойство среди местного населения".

В Японии в последние годы участились авиационные происшествия, которые вызывают регулярные протесты со стороны жителей и органов местного самоуправления. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории, но случаются инциденты и с авиацией Сил самообороны Японии.

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ЯпонияСША
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