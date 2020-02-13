Премьер Польши 10 апреля планирует посетить Смоленск и Катынь

ВАРШАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует 10 апреля посетить Смоленск и Катынь по случаю 10-й годовщины авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М и 80-й годовщины катынской трагедии. Об этом сообщил в четверг радиостанции RMF глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

"Премьер Матеуш Моравецкий 10 апреля хочет быть в Смоленске и Катыни", - заявил он. По его словам, что в настоящее время ведется работа по организации такого визита.

"Такого типа путешествия требуют ряда дипломатических согласований как со стороны РФ, так и со стороны наших белорусских партнеров", - указал Дворчик, добавив также, что планируемая поездка не предусматривает встречи с российским премьер-министром.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины катынской трагедии. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследования обстоятельств крушения продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.