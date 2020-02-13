Комитет Рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации"

Медведчук: Украине выгодно дать воду в Крым, чтобы улучшить у себя экологическую ситуацию

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук уточнил, что в Крыму нет проблем с водой

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