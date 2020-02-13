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В Афганистане заявили, что США и талибы достигли заметного прогресса на переговорах о мире

Советник президента страны выразил надежду, что это приведет к тому, что афганское правительство и радикальное движение вступят в переговоры

ТАСС, 13 февраля. Значительный прогресс был достигнут в переговорном процессе между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). С такой оценкой в четверг выступил советник президента Афганистана Вахид Омер.

"Заметный прогресс достигнут на переговорах [о мирном урегулировании] между Соединенными Штатами и "Талибаном". Мы надеемся, что эта фаза диалога закончится тем, что афганское правительство и "Талибан" [также] вступят в переговоры", - цитирует телеканал  1TV советника главы государства.

12 февраля официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Сохаил Шахин заявил, что движение "воздержится от крупномасштабных атак в дни подписания соглашения". В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал "Талибан" "проявить реальную способность обеспечить снижение уровня насилия в Афганистане".

Как сообщили во вторник телеканалу CNN источники в военных кругах, администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе обнародовать мирное соглашение. По их данным, ожидаемое соглашение станет призывом к установлению режима прекращения огня между силами коалиции во главе с США и талибами, что станет основой для заключения мирной сделки в ближайшем будущем. Американские власти, отмечает телеканал, выступают за заключение первой части мирного соглашения с талибами в связи с желанием Трампа вывести войска из Афганистана. В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить присутствие с 12-13 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих.

Теги
АфганистанСШАСтолтенберг, ЙенсТрамп, Дональд
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