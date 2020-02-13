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Медведчук: Украине выгодно дать воду в Крым, чтобы улучшить у себя экологическую ситуацию

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук уточнил, что в Крыму нет проблем с водой

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Украине самой выгодно подавать воду в Крым, так как это улучшит экологическую ситуацию в Херсонской области. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Комментируя в интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, "Зик" и "Интер" предложения представителей правящей партии "Слуга народа" продавать воду в Крым в обмен на политические уступки со стороны РФ, он отметил, что такого рода заявления делаются "от незнания темы и проблемы".

"Я хорошо знаю ситуацию и могу сказать, что нет никой проблемы воды в Крыму, - сказал Медведчук. - И, кстати, за все эти годы не было. Для этого как минимум надо знать историю вопроса. Северо-Крымский канал, который поставлял воду в Крым, был рассчитан и построен в советские времена ради одного проекта. Этот проект назывался "выращивание риса в Крыму". В 80-е годы прошлого века он захлебнулся. То есть поняли, что, наверное, этого не надо делать или это невыгодно. Почему риса? Потому что климатические условия Крыма позволяли это делать - собирать не один, а, допустим, два урожая. Но для этого нужна была более эффективная, усиленная схема орошения земель".

По мнению Медведчука, тем украинским политикам, которые рассуждают на тему воды в Крыму, следовало бы посоветоваться со специалистами и они бы поняли, что это проблема скорее для Украины. "Этот Северо-Крымский канал закрыть. В результате земли Херсонской области обезвоживаются и экологически приходят в невозможность в дальнейшем использовать их в сельскохозяйственных целях, - пояснил он. - И эта проблема, которая начала проявляться в 2016 - 2017 гг. Сегодня для Украины было бы более выгодным подавать воду, продавать эту воду в Крым для того, чтобы, в том числе, и улучшить экологическую ситуацию в Херсонской области".

После государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией Украина в мае 2014 году прекратила подачу воды на полуостров. До этого времени вода в Крым поступала по оросительно-обводнительному Северо-Крымскому каналу. Он был построен в 1961-1971 гг. для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища. Сегодня, 13 февраля, комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".

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