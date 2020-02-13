Нидерланды отказались от российского предложения судить подозреваемых в крушении МН17 в РФ

ГААГА, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Нидерландов отказались от российского предложения провести судебный процесс над лицами, которых подозревают в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года, в России. Это следует из опубликованного в четверг письма министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту.

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По его словам, 17 октября 2019 года министерство получило письмо от российских властей. В нем содержалось предложение рассмотреть передачу России уголовного дела в отношении трех российских подозреваемых. В ответ на это Грапперхаус заявил, что это "не представляется вариантом". "Нидерланды не рассматривают это предложение", - подчеркнул он, добавив, что российским властям был отправлен вопрос о готовности изучить возможность исполнения решения суда Нидерландов в России и применить какие-либо меры наказания в случае вынесения обвинительного приговора.

Cамолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, из которых 196 являлись подданными Нидерландов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.