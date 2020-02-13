{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: США проводят ротацию своих вооруженных сил в Южной Корее

Ротация частей ВС США происходит после девяти месяцев службы в этой стране

ТАСС, 13 февраля. Американская танковая бригада прибыла в Республику Корея для замены аналогичного соединения в составе контингента ВС США на юге Корейского полуострова. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap.

2-я танковая бригада из состава 1-й пехотной дивизии США прибыла в порт Кванъян на юго-западе Южной Кореи с места своей постоянной дислокации в штате Канзас на замену 3-й танковой бригады 1-й кавалерийской дивизии. Ротация частей ВС США происходит после девяти месяцев службы в этой стране.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне. В настоящее время на юге Корейского полуострова дислоцированы 28,5 тыс. американских военных.

С 2018 года Вашингтон требует от Сеула увеличить взносы на содержание американского контингента в Республике Корея. 16 января очередные переговоры по этому вопросу завершились безрезультатно, причем срок действия предыдущего соглашения о распределении расходов истек 31 декабря 2019 года.

Теги
СШАРеспублика Корея
Реклама на ТАСС
Экс-спикер Рады после допроса сравнил Украину с "зазеркальем"
Андрея Парубия допрашивали по делу о препятствовании избирательному праву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС