СМИ: США проводят ротацию своих вооруженных сил в Южной Корее

ТАСС, 13 февраля. Американская танковая бригада прибыла в Республику Корея для замены аналогичного соединения в составе контингента ВС США на юге Корейского полуострова. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap.

2-я танковая бригада из состава 1-й пехотной дивизии США прибыла в порт Кванъян на юго-западе Южной Кореи с места своей постоянной дислокации в штате Канзас на замену 3-й танковой бригады 1-й кавалерийской дивизии. Ротация частей ВС США происходит после девяти месяцев службы в этой стране.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне. В настоящее время на юге Корейского полуострова дислоцированы 28,5 тыс. американских военных.

С 2018 года Вашингтон требует от Сеула увеличить взносы на содержание американского контингента в Республике Корея. 16 января очередные переговоры по этому вопросу завершились безрезультатно, причем срок действия предыдущего соглашения о распределении расходов истек 31 декабря 2019 года.