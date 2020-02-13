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Киев планирует провести перепись населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника

В кабинете министров Украины сообщили, что к этому процессу будут привлекать международных специалистов

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Украина обсудила с ООН возможность проведения переписи населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму с помощью спутниковой съемки. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Да, это правда. Мы <...> встречались с представителями ООН, которые будут нам помогать, возможно, с этим проектом. Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане <...> Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения", - сказал Дубилет в эфире радио "UA: Общественное вещание", отвечая на вопрос, действительно ли можно провести перепись населения в Донбассе и Крыму с помощью спутниковой съемки.

По словам министра, к этому процессу Украина будет привлекать международных специалистов. "Это сложный проект, я надеюсь, что мы продвинемся по нему, но пока не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или через какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях", - цитирует Дубилета агентство УНН.

Ранее министр заявил, что вместе с украинцами, проживающими на неподконтрольных Киеву территориях, общая численность населения страны достигнет 44 млн человек, а без учета этих территорий - 37 млн.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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