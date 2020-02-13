Глава Пентагона заявил, что США продолжат тесно сотрудничать с Украиной в военной сфере

ТАСС, 13 февраля. Власти США заинтересованы в углублении сотрудничества с Украиной в военной сфере. Об этом в четверг заявил глава Пентагона Марк Эспер после встречи с министром обороны Украины Андреем Загороднюком в Брюсселе.

"Я встретился сегодня утром с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, чтобы обсудить возможности дальнейшей поддержки Украины и укрепление нашего прочного военного партнерства. США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - отметил Эспер в своем Twitter.

Министры провели беседу на полях заседания глав оборонных ведомств стран - членов НАТО, проходящего в бельгийской столице с 12 по 13 февраля, куда также был приглашен Загороднюк.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что США поддержат принятие Украины в программу Расширенных возможностей НАТО, однако в ответ ждут от Киева усиления борьбы с коррупцией и активных реформ в военной сфере.

Данная программа была утверждена в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе, она нацелена на развитие максимально тесных связей с основными партнерами альянса. В настоящий момент в нее входят Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания, Австралия.