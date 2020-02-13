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Генсек: НАТО ответит на "развертывание ракет 9М729", соблюдая контроль над вооружениями

Йенс Столтенберг заявил, что альянс "проводит консультации и достигает консенсуса на всех этапах"

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. НАТО будет соблюдать "все нормы контроля над вооружениями", готовя свой ответ на "развертывание Россией ракет 9М729". С таким утверждением выступил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая второе рабочее заседание министров обороны альянса.

"В ответ на ракетную угрозу со стороны России, НАТО проводит консультации и достигает консенсуса на всех этапах. В июне прошлого года мы приняли пакет мер по ответу на развертывание ракет 9М729 [SSC-8 по классификации НАТО]. Теперь мы более подробно рассмотрим эти меры, соблюдая все меры контроля над вооружениями", - утверждал Столтенберг. Он также отметил, что министры обороны НАТО на нынешней сессии продолжат дискуссию об увеличении военных расходов государств альянса.

Ранее Столтенберг высказал мнение, что в разрушении главного инструмента контроля над ракетными вооружениями - Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "проявилась сила НАТО". Он заявлял, что альянс на основании данных, которые не может раскрыть, решил, будто Россия нарушает ДРСМД, затем поддержал выдвинутый США ультиматум к РФ с требованием уничтожить ее крылатые ракеты нового поколения 9М729 в течение двух месяцев (с начала декабря 2018 года до начала февраля 2019 года). После этого альянс единогласно поддержал декларацию США об одностороннем выходе из соглашения, процесс расторжения которого начался 2 февраля и завершился 2 августа 2019 года. Минобороны России в январе 2019 года провело для всех зарубежных военных атташе в Москве презентацию этих крылатых ракет, где наглядно доказало, что они не нарушают положений ДРСМД. Представители ведущих стран НАТО отказались явиться на это мероприятие.

Теги
СШАРоссияСтолтенберг, Йенс
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