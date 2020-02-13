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В Варшаве заявили, что рассчитывают на встречу глав МИД РФ и Польши в ближайшие дни

По данном польской стороны, на встрече, в частности, будет обсуждаться организация памятных мероприятий по случаю предстоящих 10 апреля в Катыни и Смоленске годовщин

ВАРШАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Польши могут вскоре обсудить организацию памятных мероприятий по случаю предстоящих 10 апреля в Катыни и Смоленске годовщин. Об этом сообщил в четверг на брифинге пресс-секретарь главы польского государства Блажей Спыхальский.

"Ведутся переговоры. В ближайшие дни состоится встреча министра [иностранных дел Польши] Яцека Чапутовича и министра [иностранных дел России] Сергея Лаврова, во время которой они будут говорить о возможной организации этих мероприятий, - сказал он. - Это будет встреча министров правительства Польши и правительства РФ".

"Для президента важно, чтобы памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины катынского преступления прошли достойно, - указал Спыхальский. - В разговоре с премьером президент заявил, что ожидает, что правительство Польши предпримет шаги по соответствующей подготовке этих мероприятий, во время которых польское государство достойно почтит жертв катынской трагедии".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook о том, что планирует 10 апреля посетить Смоленск и Катынь по случаю 10-й годовщины авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М и 80-й годовщины катынской трагедии. Глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик в эфире радиостанции RMF информировал о подготовке визита главы правительства в РФ. В посольстве России в Польше корреспонденту ТАСС сообщили, что не получали официальное обращение от польских властей по поводу организации визита Моравецкого в Смоленск и Катынь 10 апреля.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины трагедии. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследования обстоятельств крушения продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПольшаМоравецкий, Матеуш
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