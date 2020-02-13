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В Пентагоне заявили, что ввод в строй базы ПРО США в Польше перенесен на 2022 год

Директор Агентства по ПРО вице-адмирал Джон Хилл уточнил, что строительство базы завершено на 92%

ТАСС, 13 февраля. Пентагон в очередной раз вынужден перенести сроки ввода в строй базы противоракет SM-3 в Польше в рамках программы Aegis Ashore - с 2020 на 2022 финансовый год. Об этом говорится в заявлении представителя Агентства по ПРО США Хизэр Кавалье.

"Мы полагаем, что будем готовы ввести в строй эту базу в 2022 финансовом году (начнется 1 октября 2021 календарного года - прим. ТАСС)", - приводит ее слова в четверг агентство Bloomberg. Оно подчеркивает, что первоначально работы по созданию базы в польском населенном пункте Редзиково должны были быть закончены в 2018 году, но их завершение перенесли на 2020 год.

Как пояснил, выступая в понедельник на брифинге для журналистов по проекту бюджета Пентагона на следующий год, директор Агентства по ПРО вице-адмирал Джон Хилл, строительство базы завершено на 92%, однако у компании-субподрядчика возник ряд трудностей на финальном этапе. Из-за задержек Минобороны США запросило у Конгресса дополнительное финансирование для реализации проекта - $96 млн в 2021 финансовом году.

США, осуществляя поэтапный план создания системы ЕвроПРО, уже разместили мобильные батареи противоракет SM-3 в румынском местечке Девеселу, поставив их на оперативное дежурство 12 мая 2016 года.

Всего на разработку и развертывание разных компонентов системы ПРО Белый дом запросил у Конгресса на 2021 финансовый год, который наступит 1 октября 2020 года, $20,3 млрд.

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