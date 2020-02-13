СМИ: парламент Сирии принял резолюцию, осуждающую геноцид армян в Османской империи

ТАСС, 13 февраля. Народный совет (парламент) Сирии принял в четверг резолюцию, осуждающую геноцид армянского народа на территории Османской империи в начале ХХ века. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

Указывается, что депутаты сирийского парламента приняли резолюцию единогласно. В ней отмечается, что "массовые преступления, совершенные в начале ХХ века на территории бывшей Османской империи в отношении армянского народа, признаются геноцидом".

Ежегодно 24 апреля в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери.