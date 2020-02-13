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Турция направляет войска в Идлиб

Анкара применит силу в сирийской провинции против нарушителей перемирия, в том числе "против радикалов", заявил министр национальной обороны
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© AP Photo/Ghaith Alsayed

АНКАРА, 13 февраля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в четверг, что Анкара направляет войска в сирийский Идлиб для осуществления контроля над этим регионом.

"Мы направляем дополнительные войска в Идлиб, чтобы поддерживать режим прекращения огня и контролировать регион. Мы будем использовать военную силу против тех, кто нарушает режим прекращения огня, в том числе против радикалов", - приводит слова министра Anadolu.

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По словам Акара, "наблюдательные посты Турции [в Идлибе] продолжат играть важную роль для обеспечения контроля над ситуацией". "Целью усиления нашего присутствия в Идлибе является поддержание постоянного режима прекращения огня", - подчеркнул он.

На протяжении последних десяти дней Анкара ежедневно направляет воинские контингенты как к турецко-сирийской границе, так и в саму провинцию Идлиб в Сирии. По прогнозам региональных экспертов, за минувшие дни было передислоцировано беспрецедентное количество единиц военной техники.

Турция предпринимает эти действия в связи с обострением ситуации в Идлибе, которое произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб. 7 февраля турецкая газета Milliyet ​​​​​сообщила со ссылкой на военный источник, что три турецких наблюдательных пункта из 12 располагаются на территориях, подконтрольных Дамаску.

Позиция российских военных

Минобороны РФ в среду заявило, что ввод новых турецких контингентов и ввоз на территорию Сирии вооружения и боеприпасов через турецко-сирийскую границу способствует обострению ситуации в Идлибе. Действия сирийских правительственных войск являются ответом на провокации и атаки террористов, отметили в российском оборонном ведомстве.

Утром 11 февраля оппозиция Сирии, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее этого города в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

В новость были внесены изменения (15:43 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
СирияТурция
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