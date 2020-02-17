Трамп против абортов. Могут ли их запретить в США?

Чтобы заручиться поддержкой одних избирателей, иногда нужно чего-то лишить других. Вашингтон может отнять у Калифорнии часть государственного финансирования, если штат не изменит свои законы в отношении абортов. С таким предупреждением в январе выступило Министерство здравоохранения и социальных служб США, дав региону 30 дней на размышление. После своего прихода в Белый дом президент Трамп проводит в жизнь строгую консервативную программу, предполагающую маргинализацию абортов. Стратегическая задача (таково мнение оппонентов) — удержаться у власти, опираясь на голоса религиозно настроенных избирателей. Аборты: на абордаж Действия главы американского государства могут привести к пересмотру многих правовых норм, касающихся прерывания беременности. С юридической точки зрения именно в США сделать это гораздо проще, чем в любом из государств Западной Европы. Само понятие аборта до сего дня не внесено в американское законодательство. Право на их проведение регулируется решением более низкого уровня — судебным прецедентом 1973 года по делу Роу против Уэйда. Однако если вердикт в свое время вынес один суд, то другой может его пересмотреть или отменить.

Дело Роу против Уэйда Дело Роу против Уэйда — судебный процесс 1973 года, итогом которого стал вердикт о легализации абортов в США. Американки получили право прерывать беременность до достижения того момента, когда плод становится жизнеспособным. Формулировка вызывает споры. Согласно господствующей трактовке, речь идет о сроке 24–28 недель (семь месяцев). По его достижении эмбрион признается "автономным", то есть способным существовать без поддержки материнского организма. В соответствии с действующими в США законами на поздней стадии аборт допустим, только если сохранение беременности влечет непосредственную опасность для матери. Продолжение

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Кадровые перемены при Трампе не обошли стороной и Верховный суд, которому принадлежит решающий голос в вопросе об абортах. С 2017 года президент назначил двух новых его членов, Нила Горсача и Бретта Кавано, причем оба придерживаются консервативных взглядов. В новом составе коллегия вполне может снова вернуться к делу 1973 года. Или скорее обставить принятое тогда решение сдерживающими поправками, сужающими возможности тех, кто собирается совершить аборт. Способов сделать это множество. Один из них — создание бюрократических препятствий для работы абортных клиник, чтобы впоследствии закрыть их. В южных штатах США, где таких заведений немного, это может иметь далекоидущие последствия. Оставаясь легальными де-юре, аборты могут оказаться недоступными де-факто. Мама из штата Алабама Именно при Трампе консервативно настроенные штаты стали смелее предпринимать шаги, сводящие аборты к минимуму. В 2019 году предложения по их ограничению получили статус закона в Луизиане, Айове, Миссисипи и Алабаме. Случай луизианского закона его противники считают особенно скандальным, ведь эта норма практически дословно воспроизводит техасскую инициативу 2016 года, тогда же опротестованную в суде. Спор в этот раз снова довели до суда. В своем новом составе Верховный суд в марте 2020 года должен будет решить, можно ли доверять проведение абортов только врачам, имеющим право госпитализировать пациентов в соседних больницах, что создало бы кадровый вакуум и в обозримом будущем привело бы к закрытию подавляющего большинства абортных клиник на территории штата.

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От позиции Верховного суда зависит будущность и других законов против прерывания беременности, принятых на американском Юге. Среди них — норма, образно названная "Детское сердце": серия законов разных штатов, запрещающих совершать аборты с того момента, когда у плода в утробе матери начинает пульсировать сердечно-сосудистая система, что медицинские приборы иногда фиксируют уже на шестой неделе беременности. Феминистки и сторонники права на аборт считают такие сроки недопустимо сжатыми. В одних случаях законы о сердцебиении эмбриона уже опротестованы, в других — нет или ожидают решения суда. Наиболее радикальную попытку наступления на аборты совершили в штате Алабама, где приняли закон, запрещающий проведение абортов даже при таких исключительных обстоятельствах, как изнасилование и инцест. Впрочем, подобный подход оказался чересчур радикальным даже для Трампа, который предпочел отмежеваться. А в октябре 2019 года действие алабамского закона заблокировал суд. Трамп спасает детей Как это ни удивительно, но и такой убежденный противник абортов, как Дональд Трамп, пришел к своим нынешним взглядам далеко не сразу. В 1999 году, раздумывая над выдвижением своей кандидатуры в президенты, магнат делал высказывания, прямо противоположные по смыслу: называл право на аборты необходимым элементом рыночной экономики, при которой каждый волен выбирать то, что считает полезным для себя сам. Именно поэтому организации пролайферов — противников права на аборт — восприняли его участие в выборах 2016 года со скепсисом. Тогда голоса этих избирателей достались другим кандидатам-республиканцам.

Тем более что личная история Дональда Трампа, возможно, не без пятен. Президента подозревают, что его возлюбленные делали аборты. Сам лидер на прямой вопрос, были у него когда-либо нерожденные дети, отвечать отказался. Однако по мере вхождения в большую политику Трамп все больше осознавал преимущества, которые дает ему борьба за жизнь эмбрионов. В 2016 году обмен мнениями об абортах между нынешним президентом и Хиллари Клинтон стал одним из самых запоминающихся эпизодов их теледебатов. Кандидат от демократов безоговорочно поддержала прерывание беременности на поздних сроках, что в наши дни запрещено американскими законами. Трамп, в свою очередь, назвал такую практику ужасающей. К 2020 году хозяин Белого дома подошел в качестве одного из самых последовательных в США приверженцев права нерожденных детей на существование. Начиная с 2017 года Трамп серией своих распоряжений лишает государственного финансирования все некоммерческие организации, пропагандирующие или тем более проводящие аборты. А в 2019 году с его подачи США перестали выделять деньги на научные исследования с использованием зародышевых тканей, получить которые можно только из абортных материалов. Это решение Трампа вызвало бурю возмущения в научном сообществе, поскольку сужает возможности изучения таких заболеваний, как рак и СПИД. Однако позиция Белого дома остается непреклонной: это неэтичные исследования и проводить их за счет налогоплательщиков не следует. В январе 2020 года Дональд Трамп первым из американских президентов в истории посетил традиционный у пролайферов Марш за жизнь, где обратился к своим избирателям — противникам абортов, подводя итоги трех лет пребывания у власти: "Я уведомил Конгресс, что наложу вето на любой закон, который ставит препоны нашей политике по поддержке права эмбрионов на рождение или поощряет уничтожение человеческой жизни. И в ООН я заявил ясно, что международные бюрократы не должны вмешиваться во внутренние дела стран, защищающих невинную жизнь". "В истории не было президента, который больше бы отстаивал права эмбрионов", — написала о своем шефе советник президента Келлиэнн Конуэй. Президент в интересном положении Там, где американский президент говорит "нет и еще раз нет", его оппоненты-демократы очень часто возражают — "да". Вопрос об абортах далеко не исключение. Чем чаще Дональд Трамп обращается к этой теме, тем резче отвечают ему из противоположного лагеря. Там установилось полное согласие: Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич, Джо Байден — основные кандидаты от демократов — не хотят иметь с курсом Трампа ничего общего. А посещение президентом марша пролайферов и вовсе возмутило многих. "Аборты — это просто здравоохранение", — написал в ответ в социальной сети Сандерс. А Уоррен сделала из вопросов биоэтики важный пункт своей предвыборной кампании. "Право на аборт — это часть прав человека", — формулирует претендентка на Белый дом.

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