Трамп против абортов. Могут ли их запретить в США?

Чтобы заручиться поддержкой одних избирателей, иногда нужно чего-то лишить других. Вашингтон может отнять у Калифорнии часть государственного финансирования, если штат не изменит свои законы в отношении абортов. С таким предупреждением в январе выступило Министерство здравоохранения и социальных служб США, дав региону 30 дней на размышление.
После своего прихода в Белый дом президент Трамп проводит в жизнь строгую консервативную программу, предполагающую маргинализацию абортов. Стратегическая задача (таково мнение оппонентов) — удержаться у власти, опираясь на голоса религиозно настроенных избирателей.
Аборты: на абордаж
Действия главы американского государства могут привести к пересмотру многих правовых норм, касающихся прерывания беременности. С юридической точки зрения именно в США сделать это гораздо проще, чем в любом из государств Западной Европы. Само понятие аборта до сего дня не внесено в американское законодательство. Право на их проведение регулируется решением более низкого уровня — судебным прецедентом 1973 года по делу Роу против Уэйда. Однако если вердикт в свое время вынес один суд, то другой может его пересмотреть или отменить.
Дело Роу против Уэйда — судебный процесс 1973 года, итогом которого стал вердикт о легализации абортов в США. Американки получили право прерывать беременность до достижения того момента, когда плод становится жизнеспособным. Формулировка вызывает споры. Согласно господствующей трактовке, речь идет о сроке 24–28 недель (семь месяцев). По его достижении эмбрион признается "автономным", то есть способным существовать без поддержки материнского организма. В соответствии с действующими в США законами на поздней стадии аборт допустим, только если сохранение беременности влечет непосредственную опасность для матери.
Кадровые перемены при Трампе не обошли стороной и Верховный суд, которому принадлежит решающий голос в вопросе об абортах. С 2017 года президент назначил двух новых его членов, Нила Горсача и Бретта Кавано, причем оба придерживаются консервативных взглядов. В новом составе коллегия вполне может снова вернуться к делу 1973 года. Или скорее обставить принятое тогда решение сдерживающими поправками, сужающими возможности тех, кто собирается совершить аборт.
Способов сделать это множество. Один из них — создание бюрократических препятствий для работы абортных клиник, чтобы впоследствии закрыть их. В южных штатах США, где таких заведений немного, это может иметь далекоидущие последствия. Оставаясь легальными де-юре, аборты могут оказаться недоступными де-факто.
Мама из штата Алабама
Именно при Трампе консервативно настроенные штаты стали смелее предпринимать шаги, сводящие аборты к минимуму. В 2019 году предложения по их ограничению получили статус закона в Луизиане, Айове, Миссисипи и Алабаме. Случай луизианского закона его противники считают особенно скандальным, ведь эта норма практически дословно воспроизводит техасскую инициативу 2016 года, тогда же опротестованную в суде. Спор в этот раз снова довели до суда. В своем новом составе Верховный суд в марте 2020 года должен будет решить, можно ли доверять проведение абортов только врачам, имеющим право госпитализировать пациентов в соседних больницах, что создало бы кадровый вакуум и в обозримом будущем привело бы к закрытию подавляющего большинства абортных клиник на территории штата.
От позиции Верховного суда зависит будущность и других законов против прерывания беременности, принятых на американском Юге. Среди них — норма, образно названная "Детское сердце": серия законов разных штатов, запрещающих совершать аборты с того момента, когда у плода в утробе матери начинает пульсировать сердечно-сосудистая система, что медицинские приборы иногда фиксируют уже на шестой неделе беременности. Феминистки и сторонники права на аборт считают такие сроки недопустимо сжатыми. В одних случаях законы о сердцебиении эмбриона уже опротестованы, в других — нет или ожидают решения суда.
Наиболее радикальную попытку наступления на аборты совершили в штате Алабама, где приняли закон, запрещающий проведение абортов даже при таких исключительных обстоятельствах, как изнасилование и инцест. Впрочем, подобный подход оказался чересчур радикальным даже для Трампа, который предпочел отмежеваться. А в октябре 2019 года действие алабамского закона заблокировал суд.
Трамп спасает детей
Как это ни удивительно, но и такой убежденный противник абортов, как Дональд Трамп, пришел к своим нынешним взглядам далеко не сразу. В 1999 году, раздумывая над выдвижением своей кандидатуры в президенты, магнат делал высказывания, прямо противоположные по смыслу: называл право на аборты необходимым элементом рыночной экономики, при которой каждый волен выбирать то, что считает полезным для себя сам. Именно поэтому организации пролайферов — противников права на аборт — восприняли его участие в выборах 2016 года со скепсисом. Тогда голоса этих избирателей достались другим кандидатам-республиканцам.
Тем более что личная история Дональда Трампа, возможно, не без пятен. Президента подозревают, что его возлюбленные делали аборты. Сам лидер на прямой вопрос, были у него когда-либо нерожденные дети, отвечать отказался. Однако по мере вхождения в большую политику Трамп все больше осознавал преимущества, которые дает ему борьба за жизнь эмбрионов. В 2016 году обмен мнениями об абортах между нынешним президентом и Хиллари Клинтон стал одним из самых запоминающихся эпизодов их теледебатов. Кандидат от демократов безоговорочно поддержала прерывание беременности на поздних сроках, что в наши дни запрещено американскими законами. Трамп, в свою очередь, назвал такую практику ужасающей.
К 2020 году хозяин Белого дома подошел в качестве одного из самых последовательных в США приверженцев права нерожденных детей на существование. Начиная с 2017 года Трамп серией своих распоряжений лишает государственного финансирования все некоммерческие организации, пропагандирующие или тем более проводящие аборты. А в 2019 году с его подачи США перестали выделять деньги на научные исследования с использованием зародышевых тканей, получить которые можно только из абортных материалов. Это решение Трампа вызвало бурю возмущения в научном сообществе, поскольку сужает возможности изучения таких заболеваний, как рак и СПИД. Однако позиция Белого дома остается непреклонной: это неэтичные исследования и проводить их за счет налогоплательщиков не следует.
В январе 2020 года Дональд Трамп первым из американских президентов в истории посетил традиционный у пролайферов Марш за жизнь, где обратился к своим избирателям — противникам абортов, подводя итоги трех лет пребывания у власти: "Я уведомил Конгресс, что наложу вето на любой закон, который ставит препоны нашей политике по поддержке права эмбрионов на рождение или поощряет уничтожение человеческой жизни. И в ООН я заявил ясно, что международные бюрократы не должны вмешиваться во внутренние дела стран, защищающих невинную жизнь".
"В истории не было президента, который больше бы отстаивал права эмбрионов", — написала о своем шефе советник президента Келлиэнн Конуэй.
Президент в интересном положении
Там, где американский президент говорит "нет и еще раз нет", его оппоненты-демократы очень часто возражают — "да". Вопрос об абортах далеко не исключение. Чем чаще Дональд Трамп обращается к этой теме, тем резче отвечают ему из противоположного лагеря. Там установилось полное согласие: Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич, Джо Байден — основные кандидаты от демократов — не хотят иметь с курсом Трампа ничего общего. А посещение президентом марша пролайферов и вовсе возмутило многих.
"Аборты — это просто здравоохранение", — написал в ответ в социальной сети Сандерс. А Уоррен сделала из вопросов биоэтики важный пункт своей предвыборной кампании. "Право на аборт — это часть прав человека", — формулирует претендентка на Белый дом.
С подачи Дональда Трампа прерывание беременности становится одной из тем обсуждения перед выборами. Однако выгодно ли это президенту? Правильный ответ — скорее всего, да. Социологические опросы в США не позволяют определить, как много у главы Белого дома единомышленников. Согласно опросу, проведенному фондом Kaiser Family, 70% американцев против пересмотра судебного вердикта 1973 года, легализовавшего аборты. Однако на иначе сформулированный вопрос — "Поддерживаете ли вы право женщин прерывать беременность без уточнения причин?" — "да" ответили только 49% граждан США.
Только общие цифры едва ли интересуют американского президента. Как считают политологи, его задача — привлечь консервативно настроенных избирателей. Едва ли те поддержат демократов при любом стечении обстоятельств. Но если программа Трампа их не устроила бы, пролайферы вполне могли бы проигнорировать голосование. Дональд Трамп делает все, чтобы этого не случилось.
Игорь Гашков